Участие КНДР в войне может привести к новым формам поддержки Украины, - Остин

Возможное участие военных КНДР в войне России против Украины может привести к новым формам поддержки Киева западными партнерами.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

Главу Пентагона спросили о том, способно ли возможное участие КНДР в войне РФ против Украины привести к тому, что западные страны начнут направлять своих военных для участия в боевых действиях на стороне Киева.

"Вы упомянули о моих высказываниях относительно потенциального расширения этого конфликта. Да, это (возможно участие КНДР в войне в Украине - ред.) может подтолкнуть других принять меры, разные виды действий. Но я не буду строить догадки о том, что именно может произойти", - сказал Остин.

По его словам, "есть ряд вариантов того, что может случиться".