Переговоры в Стамбуле: в МИД подвели итоги и озвучили выход из "тупика"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра в соцсети Х.

Глава МИД подвел официальные выводы Украины по итогам второй встречи в Стамбуле. Он отметил, что российская делегация не отреагировала на документ украинской стороны, в котором изложено видение Украины касательно завершения войны.

"Мы прислали его (документ. - ред.) заранее до встречи. Во время встречи наша делегация спросила россиян, какие их соображения. Они не предоставили никакого ответа. Ни во время встречи, ни после нее", - отметил министр.

Сибига подчеркнул, что официальный Киев требует ответа от России и добавил, что "каждый день молчания с их стороны, доказывает их желание продолжать войну".

"Вместо того, чтобы ответить на наши конструктивные предложения в Стамбуле, российская сторона выдвинула набор старых ультиматумов, которые не приближают настоящий мир. Это противоречит предыдущим обещаниям России, которые были даны, в частности, США, что на этой неделе в Стамбуле она предложит что-то реалистичное и осуществимое", - отметил руководитель украинской дипломатии.

Он также добавил, что из-за отсутствия конструктивного подхода со стороны России, стамбульский формат превратился во встречи по обмену военнопленными.

Сибига приветствовал прогресс в этой сфере, но отметил, что "если бы россияне ответили Украине взаимностью на ее конструктивность, можно было бы достичь гораздо более ощутимых результатов во всех сферах".

Отвержение Россией любых содержательных форматов прекращения огня, глава МИД назвал достаточным основанием для партнеров уже сейчас ввести новые санкции против России.

"Мы должны положить конец убийствам. И если нынешние встречи не дадут такого результата и не будут способствовать достижению мира, все более очевидным становится, что необходима встреча лидеров", - подчеркнул Сибига.