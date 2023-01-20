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Кислица посоветовал ООН выяснить, кто действительно блокирует вывоз украинского зерна

Фото: Сергей Кислица посоветовал ООН выяснить, кто действительно виноват в блокировании зерновой инициативы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

ООН необходимо подробно ознакомиться с предоставленной Украиной информацию о том, кто действительно блокирует деятельность зерновой инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицу в Twitter .

По его словам, Министерство инфраструктуры подробно объяснило, почему коридор по вывозу украинского зерна не может функционировать полноценно. Такое заявление Кислицы вызвано тем, что на русскоязычных ресурсах ООН начала появляться информация о препятствиях и работе зерновой инициативы.

"В связи с размещением на русскоязычных ресурсах ООН информации о черноморской инициативе по зерну, которая не дает ответа на вопрос, кто же является препятствием для ее успешной реализации, предлагаю ознакомиться с информацией Мининфраструктуры Украины", - написал он.

Напомним, что Эрдоган в разговоре с Зеленским предложил посредничать с российским диктатором Владимиром Путиным.

Украина стремится открыть морские порты для экспорта стали , чтобы поддержать пострадавшую от войны с Россией экономику.

В понедельник, 16 января, российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили ситуацию вокруг Украины.

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