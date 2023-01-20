Кислиця порадив ООН вияснити, хто насправді блокує вивіз українського зерна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника України в ООН Сергія Кислицю у Twitter .

За його словами, Міністерство інфраструктури детально пояснило, чому коридор по вивозу українського зерна не може функціонувати повноцінно. Така заява Кислиці викликана тим, що на російськомовних ресурсах ООН почала з’являтись інформація щодо перепон і роботі зернової ініціативи.

"У зв'язку з розміщенням на російськомовних ресурсах ООН інформації про чорноморську ініціативу щодо зерна, яка не дає відповіді на питання, хто ж є перепоною для її успішної реалізації, пропоную ознайомитись з інформацією Мінінфраструктури України", - написав він.