Кислица написал письмо Гутеррешу о реакции ООН на российскую агрессию

На фоне продолжающихся массированных ударов России по гражданским объектам Украины государства-члены Организации Объединенных Наций (ООН) должны укрепить усилия по лишению страны-агрессора военного потенциала, и заставить прекратить совершать военные преступления.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в письме генеральному секретарю Организации Антониу Гутеррешу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) дипломата.

В документе постпред Украины озвучил мнение о действенной реакции ООН на удары российских оккупантов по мирным городам Украины с целью террора.

"Дорогой Антониу Гутерреш... Эти широкомасштабные нападения, не имеющие никакой военной основы и имеющие целью лишь терроризировать мирное население и уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины, свидетельствуют о том, что необходимы усиленные и объединенные усилия государств-членов ООН, чтобы лишить агрессора его военного потенциала, вынудить агрессора прекратить нарушение Устава ООН и вернуться к принципам международного права", - говорится в сообщении.

Украинский дипломат также в очередной раз поднял вопрос о лишении РФ полномочий в ООН и изгнании страны-агрессора из Совбеза.

"Преступления агрессии, военные преступления и преступления против человечности, совершенные Российской Федерацией, свидетельствуют о недопустимости бездействия относительно нелегитимного присутствия России в Совбезе ООН", - подчеркнул Кислица.

Постпред Украины Кислица написал письмо генсеку ООН Гутеррешу относительно российских массированных атак и последствий ударов по мирным городам и гражданской инфраструктуре (фото: twitter.com/SergiyKyslytsya)

Реакция ООН на массированные удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш осудил широкомасштабные атаки российских захватчиков по Украине в ночь на 29 декабря 2023 года. В заявлении Генсека говорилось, что "атаки на гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры, совершенные с нарушением гуманитарного права, неприемлемы и должны немедленно прекратиться".

Напомним, что постпред Украины при ООН Сергей Кислица во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН объяснил, как предотвратить последствия террора РФ в Украине.

Уже 2 января российские террористы снова устроили массированные удары по Украине с применением ракет разных типов и дронов-камикадзе. Главной целью российской атаки стал Киев. Тогда ПВО ВСУ сбито 72 ракеты врага из 99, среди уничтоженных были все 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", а также были сбиты все 35 "Шахедов".

В тот же день гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун осудила очередную волну ударов россиян по Киеву и другим городам Украины. В заявлении снова звучало напоминание со стороны ООН в РФ, что "неизбирательные удары и обстрелы по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре строго запрещены международным гуманитарным правом".

Отметим, что перед атакой 2 августа постпред при ООН Кислица в одном из интервью заявил, что Совбез Организации не хочет даже обсуждать лишение РФ всех полномочий.