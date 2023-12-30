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Генсек ООН осудил масштабный ракетный удар РФ по Украине

Нью-Йорк, Суббота 30 декабря 2023 01:19
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Генсек ООН осудил масштабный ракетный удар РФ по Украине Фото: генсек ООН решительно осудил российский обстрел Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил широкомасштабные ночные атаки Российской Федерации на украинские города, гражданское население и объекты критической инфраструктуры.

Об этом заявил спикер Генсека Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН.

"Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает широкомасштабный обстрел Российской Федерацией украинских городов и населенных пунктов по всей стране. Атаки на гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры, осуществленные с нарушением гуманитарного права, неприемлемы и должны немедленно прекратиться", - отмечается в заявлении.

Генсек ООН также акцентировал внимание на гибели и ранении большого количества гражданских лиц, а также масштабных разрушениях домов и объектов инфраструктуры.

Наиболее масштабный обстрел Украины с начала вторжения РФ

В пятницу, 29 декабря, российские захватчики осуществили наиболее масштабный удар по Украине с начала полномасштабной войны. Сначала агрессор выпустил дроны-камикадзе, а затем обстрелял города ракетами различного типа, в частности гиперзвуковыми.

В целом в воздушном пространстве было зафиксировано 158 вражеских целей. Силам ПВО удалось сбить в небе 114 целей - 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Из-за падения обломков и попаданий ракет, в ряде регионов Украины есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Турк осудил смертоносную волну российских ударов по Украине и призвал Москву "немедленно" прекратить атаки.

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения масштабного обстрела страны.

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