Совбез ООН не хочет даже обсуждать лишение РФ всех полномочий, - Кислица

Постоянные члены Совета Безопасности ООН не готовы не только к практическим шагам по лишению Российской Федерации всех полномочий, но и к началу политической дискуссии на эту тему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы изданию Голос Америки.

По мнению дипломата, из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины, Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании, чтобы лишить агрессора права блокировать важные решения путем вето. Однако, по его словам, этот орган не смог изменить ситуацию или "принять какое-либо субстантивное решение".

"Страны-члены Совета Безопасности, а прежде всего постоянные члены, продолжают стоять на позиции, что Российская Федерация является полноценным и полноправным членом Совета Безопасности. Они позволяют РФ использовать право вето. Они не готовы не только к практическим шагам по лишению России всех полномочий, а даже не готовы начать об этом политическую дискуссию", - сказал Кислица.

Дипломат обратил внимание на тот факт, что даже в контексте конфликта в Секторе Газа, Совет Безопасности смог принять решение об открытии новых гуманитарных переходов, а "наш конфликт остается едва ли не единственным, где никаких решений нет".

"ООН в глубоком кризисе не только потому, что Совет Безопасности беспомощен, когда речь идет о мерах по остановке войны в Украине и обузданию агрессора. ООН находится в глубоком кризисе еще и потому, что одна из ее главных функций - поддержание мира - уже не работает в том виде, как она работала еще десять лет назад", - отметил постоянный представитель Украины в ООН.

Кислица также добавил, что необходимо искать новые формы и подходы к тому, каким образом ООН в будущем будет поддерживать мир. Это должно стать предметом обсуждения на Саммите будущего в сентябре 2024-го года. По его мнению, встреча должна стать сногсшибательной именно для нужд определения, каким образом мировое сообщество будет реагировать на главные вызовы.

Массированный обстрел Украины и экстренное заседание Совбеза ООН

В пятницу, 29 декабря, российские захватчики нанесли самый масштабный удар по Украине с начала полномасштабной войны. По стране были выпущены 158 вражеских целей, силы ПВО сбили 114 объектов.

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения масштабного обстрела страны.

Во время встречи США обвинили Россию в целенаправленном отвлечении Совета Безопасности ООН темами о Революции Достоинства в Украине десятилетней давности, пока Москва готовила масштабный ракетно-воздушный удар по украинским городам.

Сергей Кислица на экстренном заседании заявил, что пока Россия способна убивать доверие и целостность Совета Безопасности, она будет чувствовать себя свободно, убивая невинных людей в Украине и за ее пределами.

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