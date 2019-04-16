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У Криму в армію РФ призвали вже 13,5 тис. людей

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 21:35
У Криму в армію РФ призвали вже 13,5 тис. людей
Ілюстративне фото (donpress.com)

Цієї весни призвут ще 2,8 тис. осіб

З 2015 року на строкову військову службу в російську армію з окупованого Криму були покликані 13,5 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу.

На прес-конференції в Сімферополі представник російського військкомату в Криму Роман Биков заявив, що близько 2800 жителів окупованого Криму будуть спрямовані на службу в Збройні сили РФ за результатами весняного призову 2019 року.

Призовників з Криму направлять на службу в Повітряно-космічні та сухопутні війська, а також у Військово-морський флот.

"На території Республіки Крим будуть проходити службу близько 400 осіб", - сказав Биков.

Раніше повідомлялося, що в Києві протягом квітня-червня 2019 року на строкову службу призвуть 780 чоловіків. Весняний призов на строкову військову службу стартував у понеділок, 1 квітня 2019 року.

Восени 2018 року на строкову службу в Україні призвали майже 18 тисяч чоловік, а в рамках весняної кампанії число призовників склало більше 14 тис. чоловік, з них 9 тисяч призвали до ЗСУ.

У Міноборони повідомили, хто не підлягає весняному призову На весняну кампанію різко підвищили кількість призовників
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