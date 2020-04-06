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Україна просить ООН відреагувати на призовну кампанію в Криму

Новини » Політика     06.04.2020 - 18:09
Україна просить ООН відреагувати на призовну кампанію в Криму
Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com/un_photo)

Росія має намір набрати 3 300 кримчан у свою армію

Постійне представництво України в ООН просить генсека Антоніу Гутерреша відреагувати на призовну кампанію в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського представництва.

Повідомляється, що Російська Федерація в порушення IV Женевської конвенції та резолюцій Генеральної асамблеї ООН оголосила про набір 3 300 жителів Криму в російську армію для служби за межами півострова. Крім того, весняна кампанія на тлі COVID-19 порушує обов'язок Росії як окупанта забезпечити заходи щодо стримування пандемії.

"Ми закликаємо генерального секретаря ООН відреагувати", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в січні ООН виступала із заявою про те, що Росія продовжує призов кримчан до своєї армії, порушуючи міжнародне право. Зазначимо, з початку окупації Криму в лавах Збройних сил Росії пройшли службу понад 20 тисяч жителів півострова.

Як правило, призовників з Криму направляють переважно на службу в Повітряно-космічні та сухопутні війська, а також у Військово-морський флот. При цьому на території півострова залишаються служити кілька сотень місцевих.

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