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Япония намерена ослабить ограничения на поездки в Украину для компаний

Среда 14 февраля 2024 09:28
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Япония намерена ослабить ограничения на поездки в Украину для компаний Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Японии рассматривает возможность ослабления ограничений на поездки для компаний, которые будут помогать восстанавливать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Правительство планирует поддержать усилия государственного и частного секторов по восстановлению Украины.

В понедельник, 19 февраля, в Токио состоится японо-украинская конференция по содействию экономическому восстановлению. Однако некоторые японские компании жалуются, что действующие ограничения на поездки в Украину, установленные на самом высоком уровне, мешают им вести там бизнес.

Правительственные чиновники обсуждают способы ослабления ограничений для соответствующих компаний. Большинство чиновников отрицательно относятся к снижению уровня тревоги в отношении поездок в страну, поскольку российские атаки на Украине продолжаются.

Они также надеются сохранить действующий совет по эвакуации.

Правительство Японии рассматривает возможность разрешить компаниям остаться в стране на определенный срок после того, как будет проверено, можно ли обеспечить их безопасность в Украине.

Помощь Японии Украине

Ранее заместитель министра финансов Японии по международным вопросам Масато Канда заявлял, что Токио будет продолжать своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине. В прошлом году Япония выделила Украине 3,6 млрд долларов.

Помимо этого Япония передаст Украине оборудование для помощи энергосектору.

Также Япония выделит 106 миллионов долларов на поддержку восстановления Украины от последствий войны.

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