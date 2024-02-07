Сколько стоят доллар и евро: обменные пункты выставили новые курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен уже два дня. Единая европейская валюта дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 7 февраля средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 38,05 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,55 гривен, евро по 40,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,60-37,62 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар подорожал после двухдневного снижения.

Официальный курс на 7 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,6254 гривен за 1 доллар (+0,0710 грн).

Курс евро составит 40,3946 гривен за 1 евро (+0,0199 грн).

Международные резервы

По данным НБУ, международные резервы Украины за январь 2024 года сократились на 4,9% (на 1,989 млрд долларов) до 38,525 млрд долларов из-за уменьшения международной помощи. В январе только Япония предоставила Украине кредит на 387 млн долларов.

В то же время, НБУ потратил на поддержание баланса на валютном рынке 2,533 млрд долларов.

Напомним, международные резервы Украины, которыми управляет НБУ, за 2023 год выросли на 42,2% или на 12,013 млрд долларов до 40,508 млрд долларов.

В январе Национальный банк Украины обновил прогноз по объему международных резервов. Ожидания на конец 2024 года ухудшены с 44,7 до 40,4 млрд долларов.