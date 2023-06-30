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Кишиневский стрелок в тяжелом состоянии, ему грозит пожизненное заключение, - генпрокурор

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Кишинев, Пятница 30 июня 2023 21:56
Кишиневский стрелок в тяжелом состоянии, ему грозит пожизненное заключение, - генпрокурор Иллюстративное фото: кишиневский стрелок в тяжелом состоянии, ему грозит пожизненное заключение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Гражданин Таджикистана, который устроил сегодня, 30 июня, стрельбу в аэропорту Кишинева, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему грозит пожизненный срок.

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Ион Мунтяну, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По его словам, злоумышленник прибыл в Кишинев из Стамбула. Он вел себя агрессивно и не мог назвать цель своего визита. Мужчина во время сопровождения в "стерильную зону" выхватил пистолет у представителя пограничной полиции и выстрелил несколько раз. В результате этого погибли полицейский и сотрудник службы безопасности аэропорта.

Мунтяну уточнил, что речь идет о теракте. Если следствие подтвердит эту версию, то гражданин Таджикистана получит пожизненный срок. Также выясняется, действовал ли стрелок в одиночку.

И.о. генпрокурора рассказал, что правоохранители пока не располагают информацией о причастности злоумышленника к военным или преступным группировкам.

Стрельба в аэропорту Кишинева

Напомним, сегодня, 30 июня, в аэропорту Кишинева прозвучали выстрелы. Позже выяснилось, что стрелял один из пассажиров.

В сети появилась информация о том, что злоумышленником является гражданин России, наемник частной военной компании "Вагнера". Но информацию о его гражданстве опровергли.

Инцидент завершился тем, что отряд молдавского спецназначения обезвредил стрелка.

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Молдова аеропорт Кишинев
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