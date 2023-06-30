Кишинівський стрілець у тяжкому стані, йому загрожує довічне ув'язнення, - генпрокурор

Громадянин Таджикистану, який влаштував сьогодні, 30 червня, стрілянину в аеропорту Кишинева, зараз перебуває у лікарні у тяжкому стані. Йому загрожує довічний термін.

Про це заявив виконувач обов'язків генерального прокурора Молдови Іон Мунтяну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

За його словами, зловмисник прибув до Кишинева зі Стамбула. Він поводився агресивно і не міг назвати мету свого візиту. Чоловік під час супроводу до "стерильної зони" вихопив пістолет у представника прикордонної поліції і вистрілив кілька разів. Внаслідок цього загинули поліцейський та співробітник служби безпеки аеропорту.

Мунтяну уточнив, що йдеться про теракт. Якщо слідство підтвердить цю версію, громадянин Таджикистану отримає довічний термін. Також з'ясовується, чи діяв стрілець поодинці.

В.о. генпрокурора розповів, що правоохоронці поки не мають інформації про причетність зловмисника до військових чи злочинних угруповань.

Стрілянина в аеропорту Кишинева

Нагадаємо, сьогодні, 30 червня, в аеропорту Кишинева пролунали постріли. Пізніше з'ясувалося, що стріляв один з пасажирів.

У мережі з'явилася інформація про те, що зловмисником є громадянин Росії, найманець приватної військової компанії "Вагнера". Але інформацію про його громадянство спростували.

Інцидент завершився тим, що загін молдавського спецпризначення знешкодив стрільця.