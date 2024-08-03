Украинские дроны поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области, - источники

Украинские дроны атаковали нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области в ночь на 3 августа. Там произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным источников, беспилотники СБУ поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области. Россияне в соцсетях сообщали о серии взрывов и возгорании на территории нефтебазы, а также о работе российских систем ПВО.

Также, как сообщили источники, сегодня ночью беспилотники СБУ атаковали аэродром "Морозовск" в Ростовской области. Там размещалась вражеская ПВО, авиационная техника и склады с КАБами. Спецоперация проводилась совместно с ГУР и Силами обороны.

Украинские беспилотники попали в склад авиационных боеприпасов.

"Детонация была такая, что местным жителям не хватило запаса брани, чтобы описать свои впечатления от масштаба взрывов и расцветшей "бавовны". Местные российские власти пытаются скрыть прилет по военному объекту и сообщают, что горят только какие-то складские помещения", - отмечают в спецслужбах.