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Украинские дроны поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области, - источники

Белгород, Суббота 03 августа 2024 12:10
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Украинские дроны поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области, - источники Фото: дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Украинские дроны атаковали нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области в ночь на 3 августа. Там произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным источников, беспилотники СБУ поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области. Россияне в соцсетях сообщали о серии взрывов и возгорании на территории нефтебазы, а также о работе российских систем ПВО.

Также, как сообщили источники, сегодня ночью беспилотники СБУ атаковали аэродром "Морозовск" в Ростовской области. Там размещалась вражеская ПВО, авиационная техника и склады с КАБами. Спецоперация проводилась совместно с ГУР и Силами обороны.

Украинские беспилотники попали в склад авиационных боеприпасов.

"Детонация была такая, что местным жителям не хватило запаса брани, чтобы описать свои впечатления от масштаба взрывов и расцветшей "бавовны". Местные российские власти пытаются скрыть прилет по военному объекту и сообщают, что горят только какие-то складские помещения", - отмечают в спецслужбах.

Мощная атака Сил обороны

В ночь на 3 августа Силы обороны атаковали аэродром "Морозовск" в Ростовской области. Это подтвердили в Генштабе ВСУ. Было попадание в склады с боеприпасами, где, в частности, хранились управляемые авиационные бомбы.

Кроме того, по данным источников РБК-Украина, была атакована нефтебаза в Ростовской области. Речь идет о нефтебазе на территории комбината "Атлас" Росрезерва, поставлявшей топливо российским войскам на востоке Украины.

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