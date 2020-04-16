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В Кіровоградській області вилікувались четверо пацієнтів з COVID-19

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 11:06
В Кіровоградській області вилікувались четверо пацієнтів з COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед видужали, лікар обласної лікарні

В Кіровоградській області від коронавірусу вилікувались чотири людини. Про це повідомили голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь Telegram.

За його словами, серед тих, що одужали, лікар обласної лікарні, а також двоє чоловіків і одна жінка.

"Результати ПЛР-тестування підтвердили одужання у: жінки з с. Мар'ївка Компаніївського району і чоловіки з. Палеевка Маловисківського району, які перебували на госпіталізації в обласній лікарні і будуть продовжувати лікування за основними захворюваннями; лікаря обласної лікарні, який незабаром повернеться до роботи; чоловіки з Кропивницького, який перебував на госпіталізації до Центральної міської лікарні у Кропивницькому", - повідомив Балонь.

Зазначимо, станом на ранок 16 квітня в Кіровоградській області були підтверджені 198 випадків захворювання коронавірусом. Всього в Україні підтверджено 4161 захворювання COVID-19. Найбільша кількість в Києві - 644, та Чернівецькій області - 662.

Раніше РБК-Україна писало, що за добу в Україні підтвердили 8 летальних випадків коронавірусу. Всього в країні жертвами COVID-19 стали 116 осіб.

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