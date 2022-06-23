ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Кіровоградській області "волонтер" намагався продати автомобілі з гумдопомоги

Новость на русском →
Четвер 23 червня 2022 11:30
В Кіровоградській області "волонтер" намагався продати автомобілі з гумдопомоги Фото: в Кіровоградській області "волонтер" намагався продати автомобілі з гумдопомоги (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Кіровоградській області "волонтер" виставив на продаж автомобілі з гуманітарної допомоги. Чоловікові оголошено про підозру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, чоловік налагодив незаконний механізм продажі автомобілів, складаючи фіктивні документи про їх безоплатну передачу іншим волонтерським громадським організаціям.

"Так, громадська організація ввезла через митний кордон України та задекларувала як гуманітарну допомогу три легкові автомобілі, які підозрюваний доставив до Кропивницького для продажу місцевому жителю", - пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Відповідно до ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, "волонтеру" загрожує позбавлення волі строком до семи років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львові викрили незаконну схему для виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Також нещодавно у Дніпрі на "гарячому" піймали чоловіка, який продавав гуманітарну допомогу на понад 1 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кропивницька область Гуманітарна допомога Російська Федерація Україна Війна в Україні
NEWS
"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона
"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі