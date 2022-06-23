В Кіровоградській області "волонтер" намагався продати автомобілі з гумдопомоги

В Кіровоградській області "волонтер" виставив на продаж автомобілі з гуманітарної допомоги. Чоловікові оголошено про підозру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, чоловік налагодив незаконний механізм продажі автомобілів, складаючи фіктивні документи про їх безоплатну передачу іншим волонтерським громадським організаціям.

"Так, громадська організація ввезла через митний кордон України та задекларувала як гуманітарну допомогу три легкові автомобілі, які підозрюваний доставив до Кропивницького для продажу місцевому жителю", - пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Відповідно до ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, "волонтеру" загрожує позбавлення волі строком до семи років.