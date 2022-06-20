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До Польщі за 6 тисяч доларів. У Львові викрили схему вивозу чоловіків за кордон

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Львів, Понеділок 20 червня 2022 13:04
До Польщі за 6 тисяч доларів. У Львові викрили схему вивозу чоловіків за кордон Фото: мешканці Львова незаконно вивозили чоловіків за кордон (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили жителів Львова, які організували незаконну схему для виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Зловмисникам вже оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Схему організували троє мешканців Львова, які незаконно додавали "клієнтів" до інформаційної бази даних "Шлях". Вона надає можливість безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного стану.

Чоловіків вивозили до Польщі, а за свої "послуги" зловмисники вимагали 6 тисяч доларів.

Наразі правоохоронці затримали двох учасників схеми, їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Ще одного зловмисника розкушують.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, схожу схему правоохоронці викрили на Закарпатті. Там жінка обіцяла чоловікам надати довідку про непридатність та вивозила їх за кордон.

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