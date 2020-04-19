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За добу від коронавірусу одужали 72 українця, - МОЗ

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 11:51
За добу від коронавірусу одужали 72 українця, - МОЗ
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Серед тих, хто одужав, 12 медпрацівників

За добу від коронавірусу одужали 72 українця. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Серед тих, хто одужав, 12 медпрацівників.

"Але хороша новина, що 72 особи одужали. В тому числі, одна дитина та 12 медпрацівників", - заявив Степанов.

Нагадаємо, в Україні за добу заразились коронавірусом 53 медпрацівники.

РБК-Україна писало, що в країні за останню добу зафіксували 343 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що свідчить про зниження захворюваності другий день поспіль.

Зокрема, у Херсонській області лабораторно підтвердили 63 нових випадки інфікування коронавірусом. Також зафіксовано 1 летальний випадок. Ще 6 людей повністю одужали та виписані з лікарень.

Також в області до 6:00 21 квітня на в’їздах у м. Олешки, с. Малі Копані та с. Ліві Солонці буде встановлено карантинні блокпости. Також у період з 20 квітня по 3 травня кладовища в області будуть закриті для відвідування громадян. Виключення - проведення обрядів поховань при дотриманні заходів особистої безпеки.

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