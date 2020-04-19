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В Одеській області кількість хворих на COVID-19 перевищила 120

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 17:18
В Одеській області кількість хворих на COVID-19 перевищила 120
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні лабораторія підтвердила майже 10 випадків

Кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Одеській області перевищила 120. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на сторінці у Facebook.

За словами очільника облдержадміністрації, сьогодні лабораторно підтвердили ще 9 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість зареєстрованих випадків зросла до 121.

"Нові захворілі - з Одеси, Ізмаїлу, Подільську, Біляївки та Овідіопольського, Кілійського, Тарутинського, Іванівського й Білгород-Дністровського районів. З них - 6 жінок віком від 29 до 75 років та 3-річна дівчинка, а також 6 чоловіків від 29 до 70 років та 9-річний хлопчик", - розповів Куций.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що через порушення карантинних обмежень на Великдень у Святогірську може статися спалах коронавірусу. Мендель розповіла, що спалах захворюваності очікується вже через тиждень.

Також РБК-Україна писало, що в окупованому Криму виявили нові випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих на COVID-19 на території Кримського півострову перевищує 60.

Додамо, в Україні за останню добу зафіксували 343 нових випадків захворювання на COVID-19. Сьогоднішній показник свідчить про зниження захворюваності на коронавірус в Україні другий день поспіль.

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