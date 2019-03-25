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У Кіровоградській області вiд грипу померла людина

Новини » Надзвичайні події    25.03.2019 - 13:05
У Кіровоградській області вiд грипу померла людина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Смерть зареєстрована в Новоукраїнському районі

У Кіровоградській області минулого тижня зареєстровано ще один летальний випадок від ускладнення грипу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіровоградський обласний лабораторний центр

Повідомляється, що смерть зареєстрована в Новоукраїнському районі. Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А (H1N1). Це сьомий летальний випадок в області.

Загалом, показник захворюваності на минулому тижні в області не перевищує рівень епідемічного порогу (мінус 35,8 %).

За медичною допомогою до закладів охорони здоров’я області з приводу ГРВІ звернулось 2977 хворих, з них 72,2% діти. Всього госпіталізованих - 266. З початку епідсезону в області зареєстровано 74 лабораторно підтверджених випадків грипу. Усі захворілі не були щеплені проти грипу.

Раніше повідомлялося, що в місті Кропивницький поперднього тижня (11-17 березня) зареєстровано один летальний випадок внаслідок ускладнення від грипу. 

РБК-Україна писало, що в Україні за тиждень 11-17 березня на грип та ГРВІ захворіли понад 153 тис. людей. Епідемічний поріг захворюваності не був перевищений ні в одній з областей.

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