За тиждень на грип в Україні захворіли майже 153 тис. осіб

Ілюстративне фото (clustersalud.americaeconomia.com)

Епідемічний поріг захворюваності не перевищений ні в одній з областей

В Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 153 тис. чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

За минулий тиждень, з 11 по 17 березня, на грип і ГРВІ захворіли понад 153 тис. чоловік. Епідемічний поріг захворюваності не перевищений ні в одній з областей.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 398,3 на 100 тис. населення, що на 23,2% менше рівня епідемічного порогу по Україні.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 153,3 тис. осіб, з них 66,9% діти до 17 років. Крім того, за тиждень одна людина померла від грипу. З початку епідемічного сезону зареєстровано 48 летальних випадків.

Нагадаємо, у місті Кропивницький минулого тижня зареєстровано один летальний випадок в результаті ускладнення від грипу.

Додамо, раніше повідомлялося, що в Києві минулого тижня зафіксували зниження захворюваності на грип та ГРВІ. Показник захворюваності становив 408,7 і нижче епідемічного порогу на 52,3%.

Всесвітня організація охорони здоров'я представила глобальну стратегію по боротьбі з грипом на період з 2019 по 2030 рік.