У Києві фіксують зниження захворюваності на грип

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Всього зареєстровано 11 943 хворих

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Києві за минулий тиждень знизився на 1,4% за рахунок дорослого населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що дітей захворіло - 7 967 осіб (зростання на 0,2%), дорослих - 3 976 осіб (зниження на 4,4%). Всього зареєстровано 11 943 хворих. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 403,0 та є нижчим епідемічного порогу на 52,9%

У структурі захворюваності діти становлять 66,7 %, а на попередньому тижні – 65,6%. Серед школярів захворюваність знизилася на 6,2% - 3 321 випадок.

Він зазначив, що до медичних закладів за 11-й тиждень госпіталізована 151 особа, із них 139 - діти.

Крім того, за інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві частково призупинено освітній процес у 4 закладах загальної середньої освіти (23 класи).

РБК-Україна писало, що за минулий тиждень від грипу в Україні померло двоє людей. З початку епідсезону було зафіксовано 47 летальних випадків.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) представила глобальну стратегію по боротьбі з грипом на період з 2019 по 2030 рік.