У Кіровоградській обл. зареєстровано 84 повідомлень про порушення виборчого законодавства

Наразі проводиться перевірка за 23 повідомленнями

С начала предвыборной кампании в полицию Кировоградской области поступило 84 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства во время выборов-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции.

Как отмечается, по 32 фактам составлено 39 админпротоколов, из которых 35 направлены в районные суды для принятия решения (8 закрыт, в связи с отсутствием состава административного правонарушения).

Продолжается проведение проверки по 23 сообщениям, еще 27 - в ходе проверки не установлено наличия состава административного правонарушения.

Продолжается расследование в рамках 2 уголовных производств, начатых по ст. 160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины по двум сообщениям о возможных нарушениях избирательного законодательства.

РБК-Украина писало, что в Украине за сутки, 27 февраля, полиция открыла четыре уголовных производства, пов'связанных с избирательным процессом.

Напомним, в Тернопольской области полиция зарегистрировала 60 сообщений о нарушении законодательства на выборах президента Украины.