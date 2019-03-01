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У Кіровоградській обл. зареєстровано 84 повідомлень про порушення виборчого законодавства

Новини » Вибори 2019    01.03.2019 - 13:35
У Кіровоградській обл. зареєстровано 84 повідомлень про порушення виборчого законодавства
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі проводиться перевірка за 23 повідомленнями

Із початку передвиборної кампанії до поліції Кіровоградської області надійшло 84 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства під час виборів-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як зазначається, за 32 фактами складено 39 адмінпротоколів, із яких 35 направлено до районних судів для прийняття рішення (8 закрито, у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення).

Продовжується проведення перевірки за 23 повідомленнями, ще за 27 - в ході перевірки не встановлено наявності складу адміністративного правопорушення.

Триває розслідування у рамках 2 кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу України за двома повідомленнями щодо можливих порушень виборчого законодавства.

РБК-Україна писало, що в Україні за добу, 27 лютого, поліція відкрила чотири кримінальних провадження, пов'язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, у Тернопільській області поліція зареєструвала 60 повідомлень про порушення законодавства на виборах президента України. 

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