В Кировоградской области обломки дрона повредили железнодорожную контактную сеть

"Кировоградская область пережила самую длительную тревогу за всю великую войну. Обломками сбитого над Кропивницким районом дрона повреждена железнодорожная контактная сеть", - написал Райкович.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры. Ремонтная бригада оперативно починила поврежденный участок.

Ночной обстрел Украины 1 ноября

В ночь на 1 ноября россияне атаковали территорию Украины - в большинстве регионов объявляли воздушную тревогу, а в Киеве даже дважды. Тревога в общей сложности длилась более шести часов, а вражеские дроны долетели даже до Львовской области.

При этом в Кременчуге Полтавской области неоднократно раздавались взрывы. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что враг попал по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Предварительно без пострадавших.

Россияне атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и одной управляемой ракетой Х-59 - почти все цели удалось сбить.