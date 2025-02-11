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Над Черкасской областю ночью сбили 17 дронов, есть пострадавшие

Черкассы, Вторник 11 февраля 2025 11:05
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Над Черкасской областю ночью сбили 17 дронов, есть пострадавшие Фото: РФ атаковала дронами Черкасскую область (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во время ночной комбинированной атаки РФ в небе над Черкасской областью сбили 17 дронов. В результате атаки два человека травмированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОГА Игоря Табурца.

По словам председателя ОВА, ночь и утро в Черкасской области были сложными. Враг атаковал область дронами и ракетами.

Воздушные силы уничтожили 17 российских БпЛА. Однако в результате российских атак пострадали люди. По информации ОВА, травмы получили двое мужчин.

"В Черкасском районе обломками травмированы двое мужчин. Они доставлены в больницу. Состояние обоих - средней тяжести", - отметил Табурец.

Областная власть обследует территорию на предмет повреждения имущества. Обращений о помощи от населения пока не поступало.

Атака на Черкасскую область

10 февраля в 23:47 по всей Черкасской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

В 6:20 из-за массированной ракетной атаки в Черкасской области применили аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщило "Черкассыоблэнерго".

В 08:12 воздушную тревогу объявили в Черкасском и Золотоношском районах. Отбой воздушной тревоги дали в 8:46. Однако аварийные отключения света отменили только в 10:20 часов.

Российские войска и ночь на 11 февраля атаковали также Полтавскую область. Повреждения получили производственные мощности "Нафтогаза".

Также добавим, что из-за массированной ракетной атаки россиян "Укрэнерго" утром 11 февраля ввело аварийные отключения света по всей Украине.

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Черкассы Атака дронов Ракетная атака
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