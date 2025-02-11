В Кировоградской области во время атаки дронов повреждены дома и линии электропередач
Российская армия в ночь на вторник, 11 февраля, атаковала ударными беспилотниками типа Shahed Кировоградскую область. В результате атаки зафиксировано падение обломков сбитых дронов-камикадзе на дома.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram.
По предварительным данным, в Кропивницком районе обломками сбитого беспилотника повреждены окна и кровли в нескольких частных домовладениях.
Также во время атаки задело также воздушные линии электропередач.
"Предварительно - без пострадавших. Прилегающая территория обследуется специалистами", - написал Райкович.
Ночной удар по территории Украины
Прошлой ночью Россия осуществила комбинированный удар по территории Украины. Сначала противник запустил дроны и крылатые ракеты "Калибр", а под утро появилась информация об угрозе обстрела со стратегической авиации РФ. Зафиксировано движение российских ракет в направлении Полтавской области.
Предварительно известно, что из-за ракетного удара без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района.
Также в результате атаки в Украине были введены экстренные отключения электроэнергии. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Россия снова пытается ударить по энергосистеме страны.
Также во время ночной комбинированной атаки РФ в небе над Черкасской областью сбили 17 дронов. Известно, что в результате атаки два человека травмированы.
По данным Воздушных Сил, в ночь на 11 февраля российская армия запустила по территории Украины 124 дрона ударного типа и до 19 крылатых ракет.
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