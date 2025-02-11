ua en ru
Вт, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Кировоградской области во время атаки дронов повреждены дома и линии электропередач

Вторник 11 февраля 2025 12:15
UA EN RU
В Кировоградской области во время атаки дронов повреждены дома и линии электропередач Иллюстративное фото: в Кировоградской области во время атаки дронов повреждены линии электропередач (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на вторник, 11 февраля, атаковала ударными беспилотниками типа Shahed Кировоградскую область. В результате атаки зафиксировано падение обломков сбитых дронов-камикадзе на дома.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram.

По предварительным данным, в Кропивницком районе обломками сбитого беспилотника повреждены окна и кровли в нескольких частных домовладениях.

Также во время атаки задело также воздушные линии электропередач.

"Предварительно - без пострадавших. Прилегающая территория обследуется специалистами", - написал Райкович.

Ночной удар по территории Украины

Прошлой ночью Россия осуществила комбинированный удар по территории Украины. Сначала противник запустил дроны и крылатые ракеты "Калибр", а под утро появилась информация об угрозе обстрела со стратегической авиации РФ. Зафиксировано движение российских ракет в направлении Полтавской области.

Предварительно известно, что из-за ракетного удара без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района.

Также в результате атаки в Украине были введены экстренные отключения электроэнергии. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Россия снова пытается ударить по энергосистеме страны.

Также во время ночной комбинированной атаки РФ в небе над Черкасской областью сбили 17 дронов. Известно, что в результате атаки два человека травмированы.

По данным Воздушных Сил, в ночь на 11 февраля российская армия запустила по территории Украины 124 дрона ударного типа и до 19 крылатых ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар
Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов