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У Кіровоградській області засудили до 4,5 років тюрми антиукраїнського інтернет-агітатора

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 13:02
Ілюстративне фото (pxhere.com)
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Зловмисник закликав приєднуватися до незаконних збройних формувань так званої "Новоросії"

Олександрійський районний суд Кіровоградської області засудив до 4,5 років позбавлення волі антиукраїнського інтернет-агітатора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Чоловік публікував у заборонених соціальних мережах заклики до масових заворушень та збройного протистояння з правоохоронними органами. Зловмисник також закликав приєднуватися до незаконних збройних формувань так званої "Новоросії".

Агітатора затримали у квітні 2017 року оперативники СБУ за місцем проживання на Кіровоградщині. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили у затриманого докази його протиправної діяльності.

Пізніше суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочину за частиною 3 статті 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. 

У 2015 році чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.Тоді його теж засуджували до чотирьох років позбавлення волі, однак із випробувальним терміном три роки.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Чернівців  за матеріалами СБУ заочно засудив учасницю незаконних збройних формувань до десяти років позбавлення волі за вербування до складу терористичного угруповання "Восток".

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