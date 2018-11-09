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В Кировоградской области приговорили к 4,5 годам тюрьмы антиукраинского интернет-агитатора

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 13:02
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Злоумышленник призывал присоединяться к незаконным вооруженным формированиям так называемой "Новороссии"

Александрийский районный суд Кировоградской области приговорил к 4,5 годам лишения свободы антиукраинского интернет-агитатора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчина публиковал в запрещенных социальных сетях призывы к массовым беспорядкам и вооруженным противостояниям с правоохранительными органами. Злоумышленник также призывал присоединяться к незаконным вооруженным формированиям так называемой "Новороссии".

Агитатора задержали в апреле 2017 оперативники СБУ по месту жительства на Кировоградщине. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили у задержанного доказательства его противоправной деятельности.

Позже суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по части 3 статьи 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

В 2015 году мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.Тоди его тоже приговаривали к четырем годам лишения свободы, однако с испытательным сроком три года.

Напомним, Шевченковский районный суд Черновцов по материалам СБУ заочно приговорил участника незаконных вооруженных формирований до десяти лет лишения свободы за вербовку в состав террористической группировки "Восток".

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