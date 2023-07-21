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Киркоров, Охлобыстин и другие. Канада ввела санкции против артистов из РФ

Фото: Канада ввела новые санкции против России (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Канада ввела новые санкции против представителей сферы культуры и образования Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Канады.

В заявлении канадского правительства говорится, что страна вводит санкции против 19 человек, использующих свое искусство (музыку, театр, кино) для пропаганды вторжения России в Украину, а также людей, работающих в сфере культуры и образования в РФ, в том числе директоров музеев, причастных к порче или полному уничтожению культурных ценностей на территории Украины.

Список:

  • Филипп Бедросович Киркоров
  • Иван Иванович Охлобыстин
  • Никита Сергеевич Михалков
  • Зарифа Пашаевна Мгоян
  • Мария Васильевна Федосеева-Шушкина
  • Ярослав Юрьевич Дронов
  • Ольга Борисовна Кормухина
  • Тимур Ильдарович Юнусов
  • Дмитрий Вадимович Харятян
  • Иосиф Игоревич Пригожин
  • Алла Юрьевна Перфилова
  • Александр Феликсович Скляр
  • Юлия Дмитриевна Чичерина
  • Валерий Николаевич Фальков
  • Ольга Борисовна Любимова
  • Алла Юрьевна Манилова
  • Михаил Борисович Пиотровский
  • Алексей Леонидович Костылев
  • Геннадий Яковлевич Темников

Санкции Канады против "министерств" РФ в оккупированных регионах Украины

Также, Канада ввела новые санкции против вновь созданных организаций на оккупированных Россией территориях Украины. Речь идет о так называемых министерствах и фондах. В список санкций попало 17 организаций

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