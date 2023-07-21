Киркоров, Охлобыстин и другие. Канада ввела санкции против артистов из РФ

Канада ввела новые санкции против представителей сферы культуры и образования Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Канады.
В заявлении канадского правительства говорится, что страна вводит санкции против 19 человек, использующих свое искусство (музыку, театр, кино) для пропаганды вторжения России в Украину, а также людей, работающих в сфере культуры и образования в РФ, в том числе директоров музеев, причастных к порче или полному уничтожению культурных ценностей на территории Украины.
Список:
Санкции Канады против "министерств" РФ в оккупированных регионах Украины
Также, Канада ввела новые санкции против вновь созданных организаций на оккупированных Россией территориях Украины. Речь идет о так называемых министерствах и фондах. В список санкций попало 17 организаций
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