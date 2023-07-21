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Кіркоров, Охлобистін та інші. Канада ввела санкції проти артистів з РФ

Фото: Канада ввела нові санкції проти Росії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Канада запровадила нові санкції проти представників сфери культури та освіти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Канади.

У заяві канадського уряду йдеться, що країна вводить санкції проти 19 осіб, які використовують своє мистецтво (музику, театр, кіно) для пропаганди вторгнення Росії в Україну, а також людей, які працюють у сфері культури та освіти в РФ, у тому числі директорів музеїв, причетних до псування чи повного знищення культурних цінностей на території України.

Список:

  • Філіп Бедросович Кіркоров
  • Іван Іванович Охлобистін
  • Микита Сергійович Міхалков
  • Заріфа Пашаєвна Мгоян
  • Марія Василівна Федосєєва-Шушкина
  • Ярослав Юрійович Дронов
  • Ольга Борисівна Кормухіна
  • Тимур Ільдарович Юнусов
  • Дмитро Вадимович Харятян
  • Йосип Ігорович Пригожин
  • Алла Юріївна Перфілова
  • Олександр Феліксович Скляр
  • Юлія Дмитрівна Чічеріна
  • Валерій Миколайович Фальков
  • Ольга Борисівна Любімова
  • Алла Юріївна Манілова
  • Михайло Борисович Піотровський
  • Олексій Леонідович Костильов
  • Геннадій Якович Темніков

Санкції Канади проти "міністерств" РФ в окупованих регіонах України

Також, Канада запровадила нові санкції проти новостворених організацій на окупованих Росією територіях України. Мова йде про так звані міністерства та фонди. До списку санкцій потрапило 17 організацій

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