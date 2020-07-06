У Кирилівці закрили базу, де отруїлись діти

База відпочинку в Кирилівці (Фото: lovileto.com)

Аналізи виявили сальмонелу, результати обстежень на ротавірусну інфекцію та COVID-19 негативні

В Кирилівці (Запорізька область) закрили базу "Дніпровські зорі", де отруїлись відпочивальники. У чотирьох людей виявили сальмонелу.

Про це повідомили в Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ.

"Станом на 06.07.2020: при бактеріологічному обстеженні хворих в 4-х випадках – троє дітей, 1 дорослий - виділена сальмонела. Інші лабораторні дослідження в роботі. Результати обстежень на ротавірусну інфекцію, COVID-19 негативні. Харчоблок закладу закритий з 02.07.2020. База не функціонує, відпочиваючих на базі немає", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на базі відпочинку "Дніпровські зорі" 2 липня був зареєстрований спалах гострої кишкової інфекції. Постраждало 14 осіб, з яких 10 дітей, віком від 7 до 13 років.

Як стало відомо, що джерелом отруєння в Запорізькій області стала окрошка, яку люди їли на вечерю.

Правоохоронці провели обшуки на базі відпочинку у Кирилівці і вилучили документацію і комп’ютери.

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Автор: Надія Собенко