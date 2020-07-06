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В Кирилловке закрыли базу, где отравились дети

Новости » Общество     06.07.2020 - 23:05
В Кирилловке закрыли базу, где отравились дети
База отдыха в Кирилловке (Фото: lovileto.com)

Анализы выявили сальмонеллу, результаты обследований на ротавирусную инфекцию и COVID-19 негативные

В Кирилловке (Запорожская область) закрыли базу "Днепровские зори", где отравились отдыхающие. У четырех человек обнаружили сальмонеллу.

Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре МЗ.

"по Состоянию на 06.07.2020: при бактериологическом обследовании больных в 4-х случаях – трое детей, 1 взрослый - выделена сальмонелла. Другие лабораторные исследования в работе. Результаты обследований на ротавирусную инфекцию, COVID-19 негативные. Пищеблок учреждения закрыт с 02.07.2020. База не функционирует, отдыхающих на базе нет", – говорится в сообщении.

Напомним, на базе отдыха "Днепровские зори" 2 июля была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Пострадало 14 человек, из которых 10 детей в возрасте от 7 до 13 лет.

Как стало известно, что источником отравления в Запорожской области стала окрошка, которую люди ели на ужин.

Правоохранители провели обыски на базе отдыха в Кирилловке и изъяли документацию и компьютеры.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Запорожская областьотравление
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