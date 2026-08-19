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Кыргызстан принудительно закрывает компании, помогающие РФ обходить санкции

16:22 19.08.2026 Ср
2 мин
"Токсичные" предприятия просто ликвидируют
aimg Елена Бджола
Кыргызстан принудительно закрывает компании, помогающие РФ обходить санкции Фото: президент Кыргызстана Садыр Жапаров (Getty Images)
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Власти Кыргызстана принудительно закрыли 19 компаний, связанных с обходом санкций Евросоюза и США против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Кыргызстан ликвидирует компании, связанные с РФ

Всего с конца июня в республике обнаружили около 40 юрлиц с повышенными санкционными рисками, говорит Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

Решение о ликвидации было принято на совещании по вопросам санкций.

По итогам анализа межведомственная группа прекратила работу компаний. Это сделано с тем, чтобы не допустить негативных последствий для страны.

Усиленный надзор за финучреждениями

В то же время Национальный банк Кыргызстана сообщил об усилении надзора за:

  • банками,
  • платежными услугами,
  • сервисами.

За полтора месяца этого года государственный "Элдик банк" прекратил отношения со 109 компаниями.

Еще около 20 компаний находятся в процессе закрытия счетов.

Банк также продолжает мониторинг клиентских платежей с целью выявления обхода санкций.

Государственный "А-банк" прекратил деловые отношения примерно с 35 компаниями. Еще около 40 компаний проходят проверку.

Санкции ЕС

Кыргызстан первым среди стран бывшего СССР попал под европейские санкционные ограничения. Причина - нарушение мер, введенных против России.

В границе 20-го пакета санкций ЕС запретил экспорт в Кыргызстан европейских:

  • станков с числовым программным управлением,
  • телеком-оборудование.

Это произошло из-за высокого риска реэкспорта этой продукции в страну-агрессор.

Под санкции ЕС попали и отдельные киргизские компании и финансовые организации:

  • Керемет Банк,
  • Капитал Банк Центральной Азии,
  • криптобиржа Grinex.

Ранее РБК-Украина писало, что глава внешней дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила: в ближайшие месяцы ЕС намерен значительно расширить санкции против России.

Также сообщалось, что в июле Евросоюз готовил санкции против более 1600 компаний, помогающих РФ в войне против Украины. Это самое большое количество фирм, внесенных в черный список в пределах одного пакета.

Кроме того, МИД Литвы подготовил законопроект, предусматривающий продление срока действия ограничительных мер по 31 декабря 2027 года.

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