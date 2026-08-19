Кыргызстан принудительно закрывает компании, помогающие РФ обходить санкции

Власти Кыргызстана принудительно закрыли 19 компаний, связанных с обходом санкций Евросоюза и США против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Кыргызстан ликвидирует компании, связанные с РФ

Всего с конца июня в республике обнаружили около 40 юрлиц с повышенными санкционными рисками, говорит Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

Решение о ликвидации было принято на совещании по вопросам санкций.

По итогам анализа межведомственная группа прекратила работу компаний. Это сделано с тем, чтобы не допустить негативных последствий для страны.

Усиленный надзор за финучреждениями

В то же время Национальный банк Кыргызстана сообщил об усилении надзора за:

банками,

платежными услугами,

сервисами.

За полтора месяца этого года государственный "Элдик банк" прекратил отношения со 109 компаниями.

Еще около 20 компаний находятся в процессе закрытия счетов.

Банк также продолжает мониторинг клиентских платежей с целью выявления обхода санкций.

Государственный "А-банк" прекратил деловые отношения примерно с 35 компаниями. Еще около 40 компаний проходят проверку.

Санкции ЕС

Кыргызстан первым среди стран бывшего СССР попал под европейские санкционные ограничения. Причина - нарушение мер, введенных против России.

В границе 20-го пакета санкций ЕС запретил экспорт в Кыргызстан европейских:

станков с числовым программным управлением,

телеком-оборудование.

Это произошло из-за высокого риска реэкспорта этой продукции в страну-агрессор.

Под санкции ЕС попали и отдельные киргизские компании и финансовые организации: