Киргизстан і Таджикистан домовилися почати процес опису спільного кордону

Киргизстан і Таджикистан підписали спільний протокол делімітації та демаркації киргизько-таджицького кордону. Згідно з документом буде активізовано процес опису спільної ділянки кордону.

Про це в неділю, 2 травня, повідомляє прес-служба уряду Киргизстану .

"Досягнута домовленість про активізацію подальшого опису проходження проектної лінії киргизько-таджицького державного кордону на ділянках державного кордону, що залишилися. За підсумками засідання урядових делегацій був підписаний спільний протокол", - йдеться в повідомленні.

Сторони заявили про необхідність мирного врегулювання конфлікту на спільному кордоні.

Нагадаємо, конфлікт між Таджикистаном і Киргизстаном загострився 28 квітня на спірній ділянці кордону. За версіями обох країн, конфлікт стався після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.

На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.

Раніше РБК-Україна писало, що в ході конфлікту загинули понад 30 людей.

Делегації Киргизстан і Таджикистану 30 Квітня зустрілися на нейтральній території і домовилися про відведення військ із зони конфлікту.