Кирби о принятии Конгрессом помощи Украине: если мы этого не сделаем, агрессия РФ будет расти

Он подчеркнул, что Администрация президента США приложит усилия для того, чтобы Конгресс как можно быстрее принял выделение помощи Украине.

"Мы хотим призвать Конгресс принять дополнительные запросы, которые мы направили. Взлетно-посадочная полоса продолжает становиться короче с каждым пакетом помощи, который мы им оказываем", - заявил Кирби.

Он отметил, что одобрение нового пакета поможет ВСУ на поле боя и ускорит победу Украины.

"Действия, которые мы предпринимаем, и, что не менее критично, потенциальные действия, которые мы не предпринимаем, будут иметь последствия в течение многих лет. Уверен, вы видели статью президента Байдена для The Washington Post на выходных, в которой говорится, что мир снова сталкивается с точкой перелома, и выбор, который мы сделаем, будет определять будущее последующих поколений", – сказал он.

Помощь США

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млн. долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украины и Израиля. Байден подписал закон , который помог избежать "шатдауна".

Также известно, что в Конгрессе США ведутся споры по усилению границы с Мексикой. Республиканцы выдвинули требования, угрожая не поддержать финансирование для Украины, если иммиграционное законодательство не будет принято.

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