Кирби назвал "идиотом" российского пилота, который столкнулся с американским дроном

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби назвал "смехотворным" награждение за храбрость в РФ пилота Су-27 за опасный маневр, что привел к крушению беспилотника США MQ-9 Reaper. Поступок летчика, по его мнению, подпадает под иное определение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кирби на пресс-брифинге в Вашингтоне.

"Я не знаю другой армии в мире, другой военно-воздушной силы в мире, которая наградила бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, полагаю, у них другое определение. Это нелепо. Это оскорбительно", - отметил представитель Белого дома, который был адмиралом ВМФ.

Кирби добавил, что на флоте наоборот учат военных избегать столкновений с любой техникой.

"Я понятия не имею, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а в лучшем - просто идиоту", - высказался он.

Комментарий Кирби последовал после объявления министром обороны РФ Сергеем Шойгу о награждении летчиков орденами Мужества после инцидента над Черным морем на прошлой неделе, когда один из российских истребителей сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper. Самолет Су-25 повредил винт БПЛА, из-за чего он упал в море.

По словам спикера Белого дома, хоте Штаты могут никогда не узнать, каковы были намерения российских пилотов, инцидент был "преднамеренным преследованием" и "преднамеренной агрессией".