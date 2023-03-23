Кірбі назвав "ідіотом" російського пілота, який зіткнувся з американським дроном

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі назвав "сміхотворним" нагородження за хоробрість у РФ пілота Су-27 за небезпечний маневр, що спричинив падіння безпілотника США MQ-9 Reaper. Вчинок льотчика, на його думку, підпадає під інше визначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кірбі на прес-брифінгу у Вашингтоні.

"Я не знаю іншої армії у світі, іншої військово-повітряної сили у світі, яка б нагородила пілота за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, гадаю, у них інше визначення. Це безглуздо. Це образливо", - зазначив представник Білого дому, який був адміралом ВМФ.

Кірбі додав, що на флоті навпаки навчають військових уникати зіткнень із будь-якою технікою.

"Я гадки не маю, чому вони дали нагороду за хоробрість пілоту, який у гіршому випадку зловмисно піддав себе і майно США великому ризику, а в кращому - просто ідіоту", - висловився він.

Коментар Кірбі послідував після оголошення міністром оборони РФ Сергієм Шойгу про нагородження льотчиків орденами Мужності після інциденту над Чорним морем минулого тижня, коли один з російських винищувачів збив американський безпілотник MQ-9 Reaper. Літак Су-25 пошкодив гвинт БПЛА, через що він упав у море.

За словами спікера Білого дому, хоча Штати можуть ніколи не дізнатися, якими були наміри російських пілотів, інцидент був "навмисним переслідуванням" та "навмисною агресією".