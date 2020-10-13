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Спікер парламенту Кіпру відсторонений від посади через програму громадянства

Вівторок 13 жовтня 2020 17:24
Спікер парламенту Кіпру відсторонений від посади через програму громадянства
Фото: Деметріс Сіллурі (cyprusrussianbusiness.com)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 13 жовтня, спікер парламенту Кіпру Деметріс Сіллуріс, який був знятий в таємному відео про суперечливу схему громадянства, заявив, що утримається від виконання своїх обов'язків. Він зробив цю заяву незабаром після того, як уряд оголосив, що призупиняє програму громадянства в обмін на інвестиції.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється, Сіллуріс буде утримуватися від виконання обов'язків з 19 жовтня і до кінця розслідування у схемі пов'язаній з громадянством. Її критикують як непрозору і супроводжувану ризиком відмивання грошей.

Оголошення про припинення програми відбулося після того, як телеканал "Аль-Джазіра" випустив в ефір документальний фільм про неї.

Журналісти, що видавали себе за посередників для уявного китайського інвестора з обвинувальним вироком, таємно знімали високопоставленого кіпрського державного чиновника, депутата та адвоката, які нібито пропонували допомогти процесу.

Нагадаємо, з 1 листопада Кіпр скасовує програму, згідно з якою людина могла отримати громадянство країни в обмін на інвестиції.

Також РБК-Україна писало, що Мальта ускладнить умови надання громадянства за інвестиції.

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