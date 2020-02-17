Мальта ускладнить умови надання громадянства за інвестиції

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З початку програми у 2014 році було видано понад 70% з запланованих 1,8 тис. паспортів

Уряд Мальти у 2021 році може змінити правила отримання паспорту завдяки інвестиціям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Malta.

Як зазначається, з початку програми у 2014 році було видано понад 70% з запланованих 1,8 тис. паспортів. Крім того, мінімальні вимоги до вартості нерухомості або оренди будуть переглянуті, адже вони були встановлені у 2013 році.

Секретар з питань громадянства Алекс Мускат наголосив, що сьогодні річна оренда вартістю у 16 тис. євро або нерухомість вартістю у 350 тис. євро не є такою великою проблемою у сучасному світі, тому доведеться змінювати умови.

Нову програму індивідуальних інвесторів (IIP) обговорюють до того, як закінчиться та, яка триває з 2014 року. Згідно з програмою, щоб отримати резидентство на Мальті потрібно 12 місяців не залишати країну.

Це робиться для того, щоб переконати уряд країни, що заявник не має прихованих мотивів для отримання громадянства. Однак, згідно з законами ЄС не можливо висунути такі вимоги.

Нагадаємо, уряд Греції планує розширити категорії надання виду на проживання, так званої "золотої візи" для громадян третіх країн, які не є членами Євросоюзу.

Крім того, Європарламент закликав держави-члени Євросоюзу покінчити з відмиванням грошей шляхом припинення програм продажу віз і паспортів. Зокрема, сім країн ЄС звинувачують у тому, що вони діють як податкові гавані, а саме Люксембург, Кіпр, Ірландія, Мальта, Угорщина, Бельгія і Нідерланди.