COVID-світлофор: Кіпр поділить прибуваючих в країну на категорії

Уряд Кіпру планує відкрити аеропорти країни для іноземних туристів. Проте з 1 березня влади надати всім країнам кольору по ризику поширення COVID-19.

Так звана система світлофорів вводиться для держав-членів ЄС і третіх країн, таких як Великобританія і Ізраїль.

"Всім прибулим з 1-31 березня з "зелених" країн потрібно безкоштовний тест ПЛР після прибуття, при цьому вимогу скасують з 1 квітня", - йдеться в повідомленні.

Туристи, які прибувають з країн "жовтого кольору, за 72 години до поїздки повинні пройти ПЛР-тест на коронавірус. Мешканцям "червоних країн" потрібно цей же тест, але зроблений до і після прибуття.

Крім того, Кіпр продовжує до 31 березня обов'язковий семиденний карантин в медустановах для прибуваючих з Великобританії.

"Кольорове розмежування" будуть перевіряти і в разі потреби змінювати щотижня.

Відзначимо, що зараз з України на Кіпр можуть потрапити окремі категорії: подружжю і неповнолітнім дітям громадян Кіпру, резидентам Кіпру з дозволом на проживання, найближчим родичам, людям, які легально працюють на Кіпрі, а також має спеціальний дозвіл від уряду Кіпру або по Віденській конвенції.