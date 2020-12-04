В Кіпр будуть пускати вакцинованих від COVID туристів без тесту

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Уряд Кіпру ухвалив рішення дозволити туристам, які вакцинувалися від коронавірусу, в'їжджати на територію країни без негативного ПЛР-тесту. Нововведення наберуть чинності 1 березня наступного року.

Про це повідомляє Сургиѕ Mail.

"Очікується, що змінений план дій ще більше посилить інтерес авіакомпаній до здійснення додаткових рейсів на Кіпр, поліпшить зв'язок і збільшить пасажиропотік", - заявив міністр транспорту Яніс Карусос.

Нагадаємо, Великобританія стала першою країною світу, яка схвалила вакцину від коронавірусу. Британський уряд зареєструвало вакцину компаній Pfizer і BioNTech.

Крім того, в ООН вважають, що різні зразки вакцини від коронавірусу можуть стати доступні вже в найближчі місяці.

Додамо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що до кінця 2021 року обсяг вакцин складе 2 мільярди доз.

Раніше повідомлялося, що регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я по Європі Ханс Клюге назвав перспективи вакцин проти COVID-19 феноменальними і заявив, що вони потенційно можуть змінити "правила гри".