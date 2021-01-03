На Кіпрі виявили випадки зараження "британським" штамом коронавірусу

Фото: прапор Кіпру (pixabay.com)

На Кіпрі вперше виявили випадки зараження мутованим типом коронавірусу, який вперше зафіксували у Великій Британії. Позитивними виявилися 12 проб.

Про це повідомляє Cyprus-mail.com.

У МОЗ Кіпру заявили, що були додатково перевірені 19 позитивних тестів прибули з Великобританії. Та у 12 випадках було виявлено "британський" штам. Відзначається, що початкові ПЛР-тести цих осіб були проведені в період з 6 по 20 грудня минулого року.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія сьогодні зняла обмеження на в'їзд в країну. Їх вводили у зв'язку з поширенням нового більш заразного штаму коронавірусу.

Також відомо, що штам, який зараз стрімко поширюється у Великобританії, був вперше виявлений у вересні.

Крім цього, в п'ятницю уряд Туреччини тимчасово заборонив в'їзд з Великобританії. В країні виявили 15 випадків зараження мутованим коронавірусом.