ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

COVID-светофор: Кипр поделит прибывающих в страну на категории

Новина українською → Никосия, Четверг 18 февраля 2021 14:26
COVID-светофор: Кипр поделит прибывающих в страну на категории Фото: девушка с паспортом (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительство Кипра планирует открыть аэропорты страны для иностранных туристов. Однако с 1 марта власти присвоят всем странам цвета по риску распространения COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Так называемая система светофоров вводится для государств-членов ЕС и третьих стран, таких как Великобритания и Израиль.

"Всем прибывшим с 1-31 марта из "зеленых" стран потребуется бесплатный тест ПЦР по прибытии, при этом требование отменят с 1 апреля", - говорится в сообщении.

Туристы, прибывающие из стран "желтого" цвета, за 72 часа до поездки должны пройти ПЦР-тест на коронавирус. Проживающим в "красных странах" потребуется этот же тест, но сделанный до и после прибытия.

Кроме того, Кипр продлевает до 31 марта обязательный семидневный карантин в медучреждениях для прибывающих из Великобритании.

"Цветовое разграничение" будут перепроверять и в случае необходимости изменять еженедельно.

Отметим, что сейчас из Украины на Кипр могут попасть отдельные категории: супругам и несовершеннолетним детям граждан Кипра, резидентам Кипра с разрешением на проживание, ближайшим родственникам, людям, которые легально работают на Кипре, а также имеющим специальное разрешение от правительства Кипра или по Венской конвенции.

Напомним, правительство Кипра разрешило туристам, которые вакцинировались от коронавируса, въезжать на территорию страны без негативного ПЦР-теста. Нововведение вступит в силу 1 марта.

Кроме того, ранее на Кипре выявили случаи заражения "британским" штаммом коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Кипр Карантин
NEWS
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами