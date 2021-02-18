COVID-светофор: Кипр поделит прибывающих в страну на категории

Правительство Кипра планирует открыть аэропорты страны для иностранных туристов. Однако с 1 марта власти присвоят всем странам цвета по риску распространения COVID-19.

Так называемая система светофоров вводится для государств-членов ЕС и третьих стран, таких как Великобритания и Израиль.

"Всем прибывшим с 1-31 марта из "зеленых" стран потребуется бесплатный тест ПЦР по прибытии, при этом требование отменят с 1 апреля", - говорится в сообщении.

Туристы, прибывающие из стран "желтого" цвета, за 72 часа до поездки должны пройти ПЦР-тест на коронавирус. Проживающим в "красных странах" потребуется этот же тест, но сделанный до и после прибытия.

Кроме того, Кипр продлевает до 31 марта обязательный семидневный карантин в медучреждениях для прибывающих из Великобритании.

"Цветовое разграничение" будут перепроверять и в случае необходимости изменять еженедельно.

Отметим, что сейчас из Украины на Кипр могут попасть отдельные категории: супругам и несовершеннолетним детям граждан Кипра, резидентам Кипра с разрешением на проживание, ближайшим родственникам, людям, которые легально работают на Кипре, а также имеющим специальное разрешение от правительства Кипра или по Венской конвенции.