Європарламент хоче покінчити з практикою "золотих паспортів"

Фото: Європарламент (twitter.com/Europarl_EN)

Європарламент звинувачує сім країн ЄС у тому, що вони діють як податкові гавані

Європейський парламент закликав держави-члени Європейського союзу покінчити з відмиванням грошей в блоці шляхом припинення програм продажу віз і паспортів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рекомендація є частиною доповіді, яка також звинувачує сім країн ЄС у тому, що вони діють як податкові гавані: Люксембург, Кіпр, Ірландія, Мальта, Угорщина, Бельгія і Нідерланди.

Документ є результатом річної роботи парламентського комітету з питань фінансових злочинів та ухилення від сплати податків. Тепер цей звіт схвалено Європейським парламентом, що збільшує його політична вага, незважаючи на необов'язковий характер.

Законодавці зазначили, що країни Євросоюзу повинні якомога швидше припинити всі існуючі схеми отримання громадянства та дозволів на проживання багатими іноземцями. Нині в 20 з 28 країн Європейського союзу діють такі програми.

Економічні переваги цих схем "не компенсують серйозних ризиків безпеки, відмивання коштів та ухилення від сплати податків, які вони представляють", заявили в Європарламенті.

"Хорошим першим кроком у боротьбі з відмиванням грошей в рамках ЄС буде скасування схеми так званих "золотих віз", яка є воротами для відмивання грошей і організованої злочинності", - сказав Маркус Фербер, голова консервативної групи в економічному комітеті ЕП.

У доповіді законодавці також закликали до створення фінансової поліції на рівні ЄС для протидії відмиванню доходів, одержаних злочинною діяльністю, які, за їхніми оцінками, становлять 110 млрд євро щорічно.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд Греції планує розширити категорії надання виду на проживання, так званої "золотої візи" для громадян третіх країн, які не є членами Євросоюзу.

Раніше Європейський парламент підтримав директиву щодо реформи авторського права. За неї проголосувало 348 євродепутатів.