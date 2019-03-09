Греція розширить умови отримання "золотої візи"

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"Золоту візу" зможуть отримати особи, які інвестують мінімум 400 тис. євро в грецькі компанії

Уряд Греції хоче розширити критерії надання посвідки на проживання, так званої "золотої візи", для громадян третіх країн, які не є членами Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Як повідомляється, відповідно до законопроекту, який на розгляд грецького парламенту подало Міністерство економіки, посвідку на проживання зможуть отримати громадяни третіх країн (та їх родичі), які інвестують щонайменше 400 тис. євро в грецькі цінні папери та компанії. Таке рішення було прийнято для збільшення кількості прямих іноземних інвестицій в країну.

Так, за новими правилами, щоб отримати "золоту візу" необхідно буде мати депозит в будь-якому грецькому банку на суму 400 тис. євро, щонайменше 12 місяців з фіксованим продовженням. Також для отримання посвідки можна інвестувати 400 тис. євро в інвестиційну компанію з нерухомості.

Наразі посвідку на проживання можна отримати за інвестицію в 250 тис. євро у місцеву нерухомість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 березня 2019 року для громадян України набули чинності поїздки до Грузії за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карт. Таким чином, власникам внутрішніх ID-паспортів для відвідування Грузії необов'язково мати при собі закордонний паспорт.