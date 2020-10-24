Кінотеатрам дозволили відновити роботу в "червоній зоні"

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила кінотеатрам працювати у "червоній зоні" карантину. Однак кінотеатри працюватимуть з певними обмеженнями.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Для кінотеатрів було встановлено такі обмеження:

глядачі повинні бути у масках;

приміщення кінотеатру повинні мати кондиціонування;

розсадка глядачів через крісло і лише 50% залу.

"Таке рішення не тільки дозволить глядачам отримати "свіжий ковток повітря" від нових фільмів чи вистав, але й дозволить вижити культурним інституціям в період карантину", - пояснили в Мінкульті.

Зараз міністерство розглядає можливість відновлення роботи театрів та музеїв в регіонах "червоної зони".

Зазначимо, у "червоній зоні" карантину опинилися Чернігів, Чернівці, Хмельницький, Харків, Тернопіль, Суми, Рівне, Полтава, Миколаїв та Івано-Франківськ.

Нагадаємо, вчора відновити роботу кінотеатрів вирішили у Харкові. Місцева влада стверджувала, що послабити обмеження дозволила Держкомісія ТЕБ та НС.

Крім того, таке ж рішення щодо кінотеатрів ухвалили вчора і в Полтаві.