ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Полтава послабить карантин, попри на "червону зону"

Полтава, П'ятниця 23 жовтня 2020 16:25
Полтава послабить карантин, попри на "червону зону"
Фото: дівчинка в масці (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Полтава, яка знаходиться в "червоній зоні", не буде посилювати карантинні обмеження. При цьому в місті можуть відкрити кінотеатри.

Про це заявив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота в Facebook.

"Тільки що на національній комісії ТЕБ та НС знову відстояли Полтаву. Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки - до роботи зможуть повернутися кінотеатри", - зазначив він.

За словами Шамоти, що в місті буде працювати громадський транспорт, ринки, торгові центри, фітнес-центри, салони краси.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оновили карантинне зонування. Полтава знову потрапила в "червону зону".

Крім того, в Україні другий день поспіль фіксують антирекорд з коронавірусу за минулу добу заразилися 7517 осіб.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що зараз в Україні неможливий жорсткий карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ПолтавакарантинКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся