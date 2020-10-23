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У Харківській області, попри "червону зону", відкриють кінотеатри

Харківська область, П'ятниця 23 жовтня 2020 16:04
У Харківській області, попри "червону зону", відкриють кінотеатри
Фото: кінотеатр (facebook.com zhovten)
Автор: Андрій Козловський

Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер повідомив, що у Харківській області, яка входить до "червоної зони", дозволили роботу кінотеатрів. Також дозволили проводити тренування для спортсменів, які входять до складу національних збірних команд України.

Про це Олексій Кучер написав на своїй сторінці в Facebook.

"Міста Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області - у червоній зоні карантину. Серед змін - дозволяємо роботу кінотеатрів з дотриманням усіх карантинних обмежень", - повідомив голова ОДА.

За його словами, незалежно від того, чи вірить хтось у COVID-19, він є: "І нам з цим жити".

Нагадаємо, сьогодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні.

Також раніше повідомлялось, що в Україні другий день поспіль фіксують антирекорд по коронавірусу, за минулу добу заразилися 7517 осіб.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що зараз в Україні неможливий жорсткий карантин.

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