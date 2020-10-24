Кинотеатрам разрешили возобновить работу в "красной зоне"

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила кинотеатрам работать в "красной зоне" карантина. Однако кинотеатры будут работать с определенными ограничениями.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Для кинотеатров были установлены следующие ограничения:

зрители должны быть в масках;

помещения кинотеатра должны быть с кондиционированием;

рассадка зрителей через кресло и только 50% зала.

"Такое решение не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институциям в период карантина", - пояснили в Минкульте.

Сейчас министерство рассматривает возможность возобновления работы театров и музеев в регионах "красной зоны".

Отметим, в "красной зоне" карантина оказались Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев и Ивано-Франковск.

Напомним, вчера возобновить работу кинотеатров решили в Харькове. Местная власть утверждала, что ослабить ограничения разрешила Госкомиссия ТЭБ и ЧС.

Кроме того, такое же решение по кинотеатрам приняли вчера и в Полтаве.